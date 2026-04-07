Incendiu azi-noapte, în Albești-Paleologu. A ars o casă din Cioceni

În noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, pompierii prahoveni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Albești-Paleologu, satul Cioceni. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

Pompierii s-au deplasat la locul evenimentului inițial cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați. Ulterior forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere și o autocisternă de la Detașamentul Mizil.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, extinzându-se ulterior și la anexe, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 200 mp.

Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, reușind limitarea propagării acestuia, iar ulterior au intervenit pentru lichidarea completă a focarelor.

Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost lichidat fără a fi înregistrate victime.

Ulterior, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.