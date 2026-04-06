Începe asfaltarea străzii Bobâlna din Ploiești. Primarul a anunțat când se vor termina lucrările

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat în ce stadii se află principalele proiecte derulate în această perioadă în Ploiești. Edilul a avansat și un termen de finalizare a șantierului de pe strada Bobâlna, unde de aproximativ o săptămână, șoferii circulă printre gropi și pe asfalt frezat.

Bobâlna și Laboratorului

„A început asfaltarea pe strada Bobâlna. Astăzi, cu străzile laterale. Vor fi restricții în zonă până joi, inclusiv, când, de altfel, în funcție de vreme, sperăm ca va fi finalizată lucrarea”, a scris primarul Polițeanu pe pagina de Facebook.

În ceea ce privește lucrările de pe strada Laboratorului, Polițeanu a anunțat că acestea „sunt în grafic și că pe teren străpungerea chiar ia contur și e vizibil că se apropie de finalizare.

Stadiul celorlalte lucrări din Ploiești

A început montarea noilor stații de așteptare pe axa Sud-Nord a orașului

„Astăzi se montează 3 dintr-un total de 22 care reprezintă prima comandă. În circa două săptămâni vor fi montate toate cele 22 de stații. Tot rapid, vor intra în funcțiune și camerele de luat vederi din noile stații.

În circa 1-2 luni vor fi instalate și panourile electronice de afișaj din noile stații care vor informa în timp real timpii de așteptare pentru autobuze.

De asemenea, cam în același termen aplicația Google Maps va arăta în timp real timpii de așteptare pentru mijloacele de transport în comun din Ploiești. Anul acesta vom da comandă pentru alte peste 70 de stații moderne” a mai transmis Polițeanu.

Se lucrează în Mitică Apostol la micro-stația de epurare precum și la rețeaua de apă-canal, respectiv readucere la starea inițială a străzilor acolo unde s-au finalizat lucrările. Toate lucrările în Mitică Apostol sunt în grafic;

Cu privire la străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest, Mihai Polițeanu a precizat că asta are loc o întâlnire în teren cu constructorul și cu reprezentanții Electrica pentru detalii privind organizarea de șantier. Acesta a menționat că în zonă sunt mai multe cabluri subterane.

Mai trebuie precizat că de marți se reiau lucrările de reparații a străzilor din Ploiești și începe finalizarea celor trei locuri de joacă pe străzile Poștei, Grindului și Arhip Nicolae

Totodată, edilul a mai anunțat că atât lucrările de reparație la clădirea de pe strada Romană nr.98, unde vor funcționa clasele primare ale Colegiului Național I.L. Caragiale cât și lucrările de la Școala Gimnazială George Coșbuc sunt aproape finalizate.