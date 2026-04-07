Carnea de miel s-a scumpit înainte de Paște. Ce prețuri sunt la Halele Centrale din Ploiești

La Halele Centrale au apărut primii miei pentru Paște. Cu doar o săptămână înainte de sărbătorile pascale, carnea de miel se vinde la prețuri ridicate.

La fel ca în anii trecuți, produsul cel mai căutat în această perioadă se comercializează în cantități mici, principalul motiv fiind costul ridicat. Oamenii nu se înghesuie să cumpere un miel întreg și preferă să achiziționeze porții mai mici, pentru friptură, dar și pentru tradiționalul drob.

Carburanții scumpesc carnea de miel

La rândul lor, comercianții susțin că le este greu să își acopere cheltuielile în această perioadă, în condițiile în care una dintre cele mai mari creșteri de costuri vizează transportul.

„Mieii vin de la aproximativ 50 de kilometri distanță, iar transportul ne afectează serios, mai ales la prețurile actuale ale combustibilului”, spun vânzătorii.

La Halele Centrale din Ploiești, prețul unui kg de carne de miel este de 55 de lei/kg. Comercianți sunt mulți, însă cererea este scăzută.

„Sperăm să fie bine, să vină lumea să cumpere, dar nu au luat încă pensiile, nu au luat salariile… Până în 12 le dă Bolojan pensiile”, spune Nicolae Gheorghe, care a adus miei din comuna Smeeni, județul Buzău.

Clienții sunt dezamăgiți de prețuri

„N-are bani lumea, doamnă. Prețul este destul de scump”, ne-a explicat un ploieștean.

„Cu atâtea scumpiri, cu salariul pe care-l avem, vai mama noastră”, ne-a spus, dezamăgit, un alt client, indecis dacă va sacrifica anul acesta nu mielul, ci 150 de lei pentru deliciosul stufat de miel.

Cât costă carnea de miel în supermarketuri

În marile magazine, un kilogram de carne de miel poate fi cumpărat la prețuri cuprinse între 39 și 68 de lei.

De exemplu, la Kaufland, sfertul posterior de miel costă 59,99 lei/kg, la Lidl, mielul întreg cu cap și organe costă 47,90 lei/kg, iar la Selgros, carcasa de miel costă 54,99 lei/kg.

Mai ieftine sunt organele de miel congelate, care se vând la Auchan cu 25,99 lei/kg.