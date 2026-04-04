Profesorii iau salariile cu o săptămână mai devreme de Paște. Când sunt virați banii

Profesorii și personalul din învățământ vor primi salariile înainte de Paște, pe fondul practicii de a acorda anticipat plățile bugetare în perioada sărbătorilor legale. În 2026, Paștele este sărbătorit pe 12 aprilie.

Potrivit informațiilor publicate de Edupedu, salariile aferente lunii martie urmează să fie virate miercuri, 8 aprilie, cu aproape o săptămână mai devreme față de termenul obișnuit.

În mod normal, angajații din sistemul de învățământ își primesc drepturile salariale în jurul datei de 14 a fiecărei luni, conform Ordinul nr. 86/2005. Totuși, devansarea plăților nu este o situație neobișnuită în perioadele cu sărbători legale.

Anul acesta, 14 aprilie, a treia zi de Paște, este zi liberă plătită pentru profesorii și personalul din învățământ, în baza unei prevederi incluse în Contractul Colectiv de Muncă semnat în 2025. Pentru alte categorii de bugetari, această dată poate rămâne zi lucrătoare.