Cozi interminabile pe Șoseaua Vestului din Ploiești – VIDEO, FOTO

Cozi, claxoane și nervi întinși la maximum. Traficul s-a aglomerat marți, 31 martie, în jurul orei 17:30, pe Șoseaua Vestului din Ploiești. Pe tronsonul cuprins între intersecția Nord și zona Ofelia, din cauza lucrărilor de pe strada Laboratorului, s-au format cozi. Imagini la finalul textului.

Pe această porțiune se circulă în coloană, iar șirurile de mașini se întind de la intersecția Nord până la Ofelia. Pentru a nu bloca intersecția de la Nord, unii conducători auto au ales să circule inclusiv pe linia de tramvai.

În zona intersecției dintre Șoseaua Vestului și strada Poligonului, pentru fluidizarea traficului, circulația este dirijată de polițiști.

Reamintim că, de vineri, 27 martie, au început lucrările pe strada Laboratorului, fapt care a generat aglomerație în zonă. (detalii AICI).