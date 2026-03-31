Traseul 40 barat revine până la Bucov. Acces mai facil în weekend la Zoo

Începând de sâmbătă, 4 aprilie 2026, în intervalul orar 09:00 – 19:00, se va repune în funcțiune trasul 40 barat, Hale Catedrală – Parc „Constantin Stere” Bucov. Acesta va funcționa în zilele de sâmbătă și duminică.

Ruta și stațiile traseului 40 barat:

Sensul spre Parc:

străzile Emile Zola – Erou Călin Cătălin – St. Greceanu – Neagoe Basarab – Buzăului – Poștei – Strandului – D.N.1B (în dreptul sensului giratoriu de la intersecția DN1B cu str. Refractării), cu stațiile: Hale Catedrală, Sf. Vineri, Parc Obor, Complex Bereasca, Strand, SC Aldini, Intrare Bucov;

Sensul spre Hale Catedrală:

străzile D.N.1B (în dreptul sensului giratoriu de la intersecția DN1B cu str. Refractării) – Strandului – Ghe. Doja – Poștei – Buzăului – Neagoe Basarab – Ghe. Doja – Văleni – Emile Zola, cu stațiile: Intrare Bucov, Strand, Complex Bereasca, Hotel Forum, Sf. Vineri și Hale Catedrală (debarcare).

Pentru cartierul Bereasca se va utiliza traseul 40 Hale Catedrală – Bereasca și retur, cu intrare prin Bereasca, în intervalul 5:30 – 23:12.