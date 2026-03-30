Trafic blocat pe A3, sensul București – Ploiești. O autocisternă imobilizată pe carosabil

Luni, 30 martie 2026, pe autostrada A3, traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers București – Ploiești, la kilometrul 38. Cauza este explozia unei anvelope, în urma căreia o autocisternă a rămas imobilizată pe carosabil.

Informarea a fost făcută publică de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Din primele informații, incidentul s-a produs la kilometrul 38, în zona localității Gruiu, județul Ilfov. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Traficul rutier este oprit pentru verificări și în vederea extragerii autovehiculului, fiind deviată circulația între kilometrii 31 și 43 (nodurile rutiere Snagov – Potigrafu). Se estimează reluarea traficului pe A3 după ora 12.30, mai transmite sursa citată.