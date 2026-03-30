Bulgaria încheie trecerea la euro mai rapid decât se estima

Bulgaria încheie perioada de tranziție de la leva la euro mai devreme decât se estima. Astfel, la finalul lunii martie 2026, peste 90% din numerarul în leva este deja retras din circulație. Deși tranziția se încheie rapid și fără probleme majore, banca centrală a Bulgariei avertizează că există riscuri legate de inflație în anii următori.

Banca Națională a Bulgariei a anunțat că până în 27 martie 2026, tranziţia de la leva la euro progresează în linie cu cadrul juridic stabilit şi planurile operaţionale aprobate anterior, informează Novinite, potrivit Agerpres.

Aproximativ 91% din numerarul aflat în circulaţie la începutul anului 2025 a fost, deja, colectat de BNB, astfel că au rămas în circulaţie 2,9 miliarde de leva, sub formă de bancnote şi monede. Ritmul procesului a depăşit aşteptările iniţiale, pragul de 90% fiind atins înainte de termenul-limită iniţial, stabilit la 30 iunie 2026, datorită coordonării eficiente a instituţiilor implicate.

În acelaşi timp, circulaţia de numerar în euro s-a extins semnificativ. Până în 27 martie 2026, emiterea netă de bancnote şi monede în Bulgaria a depăşit 7,8 miliarde de euro, asigurând funcţionarea lină a plăţilor şi satisfăcând necesităţile companiilor şi gospodăriilor, mai scrie sursa citată.