Un șofer a distrus un rond cu panseluțe pe strada Cameliei, după ce a trecut cu mașina peste spațiul verde

Un rond cu panseluțe de pe strada Cameliei a fost distrus luni, 30 martie, după ce un șofer a ales să traverseze direct spațiul verde cu autoturismul.
Autorul nu a fost identificat, întrucât în zonă nu există camere de supraveghere. Gestul a provocat însă nemulțumirea locuitorilor, mai ales că amenajarea fusese realizată săptămâna trecută.
Potrivit acestora, astfel de situații sunt tot mai frecvente în lipsa unor măsuri de monitorizare sau sancționare, iar distrugerea spațiilor verzi devine o problemă recurentă în oraș.
Angajații SGU intervin acum în zonă pentru refacerea scuarului cu flori distrus.
apai ce sa mai zicem. ca sa fie lucrarea buna trebuiau si bordurile schimbate.asa toti cioflingarii vor fi mai atenti
Uitați-vă mai bine la urmele alea de anvelope, că seamănă suspect de mult cu anvelopele de la mașinile de gunoi ale primăriei. Poate se face un control la roți, să vedem dacă n-au rămas panseluțe lipite de ele…😉
Dar, trecând peste ironie, adevărul e că am ajuns într-un punct critic. La cât de nesimțiți am devenit ca societate și la cât de puțin ne mai pasă de spațiul comun, în curând o să ajungem să ne căcăm direct pe asfalt. Degradare totală, și la nivel de infrastructură, și la nivel de caracter.