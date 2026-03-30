Un șofer a distrus un rond cu panseluțe pe strada Cameliei, după ce a trecut cu mașina peste spațiul verde

Un rond cu panseluțe de pe strada Cameliei a fost distrus luni, 30 martie, după ce un șofer a ales să traverseze direct spațiul verde cu autoturismul.

Autorul nu a fost identificat, întrucât în zonă nu există camere de supraveghere. Gestul a provocat însă nemulțumirea locuitorilor, mai ales că amenajarea fusese realizată săptămâna trecută.

Potrivit acestora, astfel de situații sunt tot mai frecvente în lipsa unor măsuri de monitorizare sau sancționare, iar distrugerea spațiilor verzi devine o problemă recurentă în oraș.

Angajații SGU intervin acum în zonă pentru refacerea scuarului cu flori distrus.