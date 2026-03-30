O femeie de 28 de ani, fără permis, a intrat cu mașina în gardul unui imobil la Ploiești

Sâmbătă, 28 martie 2026, un accident a avut loc în municipiul Ploiești. O femeie de 28 de ani a intrat cu mașina în gardul unei case. Din fericire, accidentul a fost soldat doar cu pagube materiale.

- Publicitate -

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 18:00 și s-au deplasat imediat la locul producerii evenimentului. Cu ocazia verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că femeia nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

- Publicitate -

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt si dispunerea măsurilor legale ce se impun, in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.