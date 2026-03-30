Drăgănești: Pieton lovit de un șofer băut, cu permisul suspendat. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Sâmbătă, 28 martie 2026, polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 51 de ani care, în aceeași zi, băut fiind, a accidentat un pieton la Drăgănești și, ulterior, a fugit de la locul accidentului. Bărbatul, găsit în aceeași zi, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au dispus, la data de 28 martie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat de 51 de ani, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul siguranței rutiere.

La data de 28 martie a.c., în jurul orelor 13.40, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane, pe Drumul Județean 101F, în localitatea Drăgănești”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Ajunși la locul producerii evenimentului, polițiștii au identificat victima accidentului, un bărbat de 52 de ani, care, în timp ce circula în calitate de pieton, ar fi fost acroșat de un autoturism, condus de un bărbat care, ulterior ar fi părăsit locul evenimentului.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, persoana bănuită a fost identificată, în scurt timp, ca fiind un bărbat de 51 de ani.

Și băut, și cu permisul suspendat

Din verificările efectuate, a reieșit ca acesta figureaza cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice – suspendată.

De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge și ulterior la unitatea de poliție pentru audieri.

Împotriva șoferului, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru analizarea oportunității luării unei alte măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, vătamare corporală din culpă și părăsirea locului producerii accidentului rutier”, a mai transmis sursa citată.