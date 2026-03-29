Tânăr prins de jandarmi cu substanțe suspecte, ziua în amiaza mare, în centrul Ploieștiului

Duminică, 29 martie 2026, un tânăr de 19 ani a fost depistat de jandarmi cu substanțe suspecte, în centrul Ploieștiului, în fața Bibliotecii „Nicolae Iorga”.

Jandarmii, aflați în patrulare în zona centrală, în jurul orei 15:30, au observat, în fața Bibliotecii „Nicolae Iorga”, un tânăr care manifesta un comportament suspect.

Jandarmii l-au oprit și l-au legitimat, conform legii, fiind efectuat și un control corporal preventiv. Cu ocazia acestuia, jandarmii au descoperit, într-unul dintre buzunarele hanoracului, trei pliculețe ce conțineau materie vegetală de culoare verde-oliv, cu miros înțepător. Tânărul a susținut în fața jandarmilor că le-ar fi găsit în autobuz.

„În urma celor constatate, au fost întocmite acte de sesizare penală conform prevederilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, iar acestea au fost predate, împreună cu persoana în cauză, organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Ploiești.