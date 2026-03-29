Accident la Blejoi, pe DN1A. Trei persoane au ajuns la spital

Duminică, 29 martie 2026, s-a produs un accident rutier în Blejoi, pe DN1A, în care au fost implicate trei autoturisme. Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers Vălenii de Munte – Ploiești.

La fața locului au fost direcționate cadre medicale și polițiști rutieri, pentru acordarea primului ajutor și efectuarea verificărilor specifice. Polițiștii dirijează traficul.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor cercetări, s-a constatat faptul că un autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani, care se deplasa pe Drumul Național 1A, în afara localității Blejoi, pe sensul de mers Vălenii de Munte către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 37 de ani, care se deplasa în aceeași direcție.

După impact, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt vehicul, condus de un bărbat de 41 de ani, care circula în aceeași direcție.

În urma producerii accidentului rutier, conducătorul auto de 37 de ani și alți doi pasageri din același autovehicul au fost transportați la spital, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.