Alianța Franceză a sărbătorit 35 de ani de prezență în Ploiești

Sâmbătă, 28 martie 2026, Alianța Franceză din Ploiești a marcat un moment istoric: 35 de ani de poveste și de pasiune pentru limba franceză la Ploiești. Momentul a fost marcat prin încheierea manifestărilor Lunii Francofonie.

Cu această ocazie, Alianța Franceză Ploiești a lansat volumul aniversar, o mărturie a parcursului celor trei decenii și jumătate de existență. Volumul cuprinde începuturile anilor ’90, sub viziunea doamnei prof. Speranța Râmniceanu-Poenaru, împreună cu un colectiv de profesori dedicați, până la capitolele scrise cu pasiune în anii ce au urmat de doamna prof. Steluța Coculescu.

În sala Filarmonicii Ploiești au fost prezenți elevi și profesori, uniți de aceeași pasiune: limba franceză.

„Adresăm mulțumiri speciale invitaților noștri de onoare pentru prezență: doamna Ilona Rizea (Inspector General ISJ Prahova), domnul Alin Diniță (Rector UPG Ploiești), doamna Georgiana Coman (Inspector de Limba Franceză), domnul Ali Mouhoub (Coordonator al Alianțelor Franceze din România) și doamna Dana Gruia Dufaut (avocat și membru al Consiliului Director CCIFER), o prietenă dragă a AF Ploiești.

Recunoștința noastră se îndreaptă către partenerii instituționali care ne-au fost alături în consolidarea acestui proiect cultural de anvergură: Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Județul Prahova, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Casa de Cultură „I.L. Caragiale”. Sprijinul dumneavoastră a fost și rămâne pilonul central al succesului nostru”, au transmis reprezentanții Alianței Franceze Ploiești.

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, echipa Alianței se mărește, prin prezența în echipa executivă a doamnei profesor Andra Pescaru.