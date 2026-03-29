Petiție în învățământ pentru demisia liderilor sindicali înainte de greva anunțată pentru luna iunie

O petiție care cere înlocuirea conducerii sindicale din învățământul preuniversitar românesc a fost lansată recent de un cadru didactic din Bistrița. În textul petiției, profesorul Florin Bojor solicită retragerea din funcție a lui Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), și a lui Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Demersul vine într-un context dificil, marcat de eșecul recent al boicotului simulărilor pentru examenele naționale și de îngrijorările legate de capacitatea actualilor lideri de a mobiliza cadrele didactice înaintea grevei anunțate pentru iunie 2026, potrivit Portal Invatamant.

„Dragi colege și colegi, cred că trebuie să le mulțumim domnilor profesori Simion Hăncescu și Marius Nistor pentru lupta lor de ani de zile în apărarea drepturilor profesorilor și a personalului administrativ și auxiliar din învățământul românesc.

În fața unui sistem politic care, pur și simplu, devorează educația din România, este nevoie de alegerea unor noi lideri naționali ai mișcării sindicale. Numai așa greva din iunie 2026 îi poate uni pe toți profesorii, membri de sindicat sau neafiliați.

Faptul că domnii profesori nu mai pot canaliza energiile cadrelor didactice este confirmat de eșecul boicotului de la simulările Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului.

Dacă ne uităm la succesul mișcării sindicale a profesorilor din Catalonia, în nordul Spaniei, care au reușit să atragă alături medici și fermieri și să blocheze Barcelona și sistemul educațional, este evident că este nevoie de oameni noi în frunte pentru marea grevă care ne așteaptă.

În concluzie, doar alegerea unor noi lideri naționali ai mișcării sindicale din învățământ poate solidariza dascălii și personalul din școli pentru greva și negocierile din iunie 2026”, se arată în textul petiției.