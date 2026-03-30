Cât mai ajung rezervele strategice de petrol ale României. Răspuns oficial pentru OPH

Ministerul Energiei a confirmat, într-un răspuns transmis Observatorului Prahovean, că ministrul Bogdan Ivan a propus măsuri fiscale pentru atenuarea șocului scumpirii carburanților, inclusiv reducerea accizei la motorină pentru transportatori și scutirea integrală de acciză pentru agricultori. Totuși, aceste măsuri nu se regăsesc în forma ordonanței de urgență adoptate de Guvern pe 26 martie. Totodată, ministerul susține că rezervele strategice de petrol ale României ajung pentru 90 de zile.

Ce a propus Ministerul Energiei

Potrivit răspunsului oficial, Ministerul Energiei a înaintat un set de măsuri pentru limitarea efectelor scumpirii benzinei și motorinei asupra economiei și populației.

În cazul transportatorilor, propunerea a vizat modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil, prin prelungirea aplicării schemei până la 31 decembrie 2026, majorarea cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicarea unui nivel redus al accizei, de 1.900 lei/1.000 litri, pentru motorina cumpărată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026.Pentru agricultori, Ministerul Energiei a propus scutirea integrală de la plata accizei.

Totodată, instituția precizează că a propus repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil-Petrotel Ploiești, cu țiței de origine non-rusească și că lucrează la extinderea unor contracte comerciale mai vechi, la scenarii pentru repornirea unor facilități de rafinare din România și la creșterea importurilor de petrol din rute clasice, precum Azerbaidjan și Kazahstan.

Așadar, ministerul confirmă că a existat oficial pe masa Guvernului o variantă care includea reducerea taxelor pe carburant, cel puțin pentru anumite categorii precum transportatori sau agricultori.

Ce a adoptat Guvernul, de fapt

Deși aceste propuneri au existat, ordonanța de urgență adoptată joi, 26 martie, a mers pe alte măsuri.

Guvernul a declarat situație de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și a introdus: limitarea adaosului comercial la media practicată în anul 2025 de fiecare operator economic, posibilitatea reducerii conținutului de biocarburant din benzină, de la 8% la minimum 2% și restricționarea exporturilor de motorină și țiței fără acordul prealabil al autorităților competente.

Rezervele strategice ajung pentru aproximativ 90 de zile

Ministerul Energiei mai susține că, în prezent, rezervele strategice de petrol ale României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 90 de zile.

”În paralel, sunt analizate constant scenarii privind evoluția pieței și sunt pregătite măsuri graduale, care pot fi activate în funcție de severitatea situației” a transmis instituția la solicitarea Observatorului Prahovean.