Primarul Polițeanu îi răspunde lui Bogdan Toader: „…am de gând să continui organizarea evenimentelor pe Bulevard”

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, joi, 26 martie 2026, președintele PSD Ploiești, Bogdan Toader, a avut câteva critici la adresa primarului Ploieștiului. Primarul nu a ratat ocazia de a-i răspunde președintelui PSD prin intermediul unei postări pe Facebook.

„Salut atitudinea în general constructivă pe care o are președintele PSD Ploiești, dl. Bogdan Toader, în ce privește proiectele orașului nostru. Apreciez și criticile dumnealui, sunt parte a jocului democratic. În general am o relație instituțională cu el foarte bună. Și spun aceste lucruri cu sinceritate.

Aș vrea, însă, să corectez din nou câteva informații greșite pe care le tot promovează și care deja devin falsuri:

Bugetul pe 2025 al seriei de evenimente Republica de sub Castani nu a fost de peste 3 milioane de lei, ci de 1,45 milioane, adică 0,15% din bugetul Ploieștiului, adică infim și cu siguranță cel mai mic dintre toate municipiile reședință de județ. Bugetul total de evenimente pe 2025 a fost aproape la jumătate față de bugetul de evenimente din 2024 al candidatului PSD la Primăria Ploiești când mai nimeni nu știe ce evenimente s-au întâmplat;

Nu au fost spectacole mari/gălăgioase în fiecare weekend din cele 21 de week-enduri de bulevard pietonal, așa cum tot afirmă dl. Toader, ci doar în 3 (TREI)! Acestea au fost: Republica Rock, Zilele Republicii și Republica (ridică) o Școală (concert caritabil de strângere de fonduri pentru școala Bassarabescu). În rest, au fost spectacole mici (majoritatea fără niciun ban) cu jazz, muzică clasică, spectacole ale comunităților etnice sau competiții sportive;

Succesul unor evenimente nu este validat de ce zice un consilier sau altul, ci de public, de către consumatori. Adică de câteva sute de mii de ploieșteni care au ieșit în week-end-urile Republicii.

Nu am de gând să măresc bugetul Republicii în 2026, ci să păstrez fix același buget din 2025 (adică să îl coborâm la sub 0,1% din bugetul total). Dar am de gând să continui organizarea evenimentelor pe Bulevard și, evident, an de an să corectăm greșelile din organizare făcute anterior. Cetățenii Ploieștiului au validat conceptul, industria locală HORECA și-l dorește, avem deja companii care vor deveni partenere ale Republicii.

Republica se va întâmpla. Vreau să o facem împreună. Îmi doresc enorm să fie munca tuturor, a primarului, a consilierilor, a partidelor din Consiliu și de rezultate să se bucure toți: în primul rând ploieștenii, dar și partidele care își doresc recunoaștere politică”, a scris primarul Polițeanu.