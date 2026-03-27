Patru tineri reținuți în Cocorăștii Colți, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool

Joi, 26 martie 2026, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Cocorăștii Colț au pus în executare, trei mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit surselor apropiate anchetei, între patru tineri, cu vârste între 22 și 28 de ani, a izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de alcool. Aceștia s-au manifestat violent, atât într-un bar aflat în satul Târgșoru Vechi, cât și în afara acestuia. Pentru ca situația să nu degenereze, martorii au apelat numărul unic de urgență, 112, pentru a sesiza poliția.

În prezent, față de unul dintre tineri, a fost luată măsura arestului la domiciliu. Conflictul s-a desfășurat, potrivit martorilor, atât în Târgșorul vechi cât și în Cocorăștii Colți.

„Cercetările au fost demarate la data de 21 martie a.c., în jurul orelor 02.00, ca urmare a unei sesizări primite prin intermediul Sistemului Național pentru Apeluri de Urgență 112, prin care un bărbat din comuna Târgșoru Vechi, a reclamat că o persoană cunoscută ar fi provocat daune autovehicului său, prin utilizarea unui obiect contondent”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Conflictul a început înainte

În urma anchetei poliției, a rezultat că, pe fondul unor neînțelegeri anterioare, între patru persoane ar fi izbucnit un conflict, în timp ce se aflau pe raza comunei Cocorăștii Colț.

Totodată, cercetările desfășurate în cauză au reliefat faptul că, anterior conflictului, în timp ce se afla la un local din comună, un bărbat de 28 de ani s-ar fi manifestat agresiv și ar fi lovit obiecte de mobilier din incinta societății, fără a provoca distrugeri, însă fiind de natură a provoca o stare de temere pentru personalul angajat.

Cu ocazia intervenției polițiștilor, conflictul a fost aplanat, iar persoanele implicate au fost identificate ca fiind patru tineri cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani, din județul Prahova.

„Aceștia au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

În același timp, având în vedere prevederile Legii nr. 26/2024, polițiștii au adus la cunoștință persoanelor implicate dreptul de a solicita emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat emiterea acestui instrument de protecție”, a mai transmis sursa citată.

Ca urmare a punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară, la locuința uneia dintre persoanele implicate au fost găsite mai multe obiecte tăietor-înțepătoare și un pistol de tip airsoft, obiecte de interes pentru anchetă, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, față de cele patru persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior, instanța a admis în parte propunerea unității de parchet și a dispus arestul la domiciliu față de tânărul de 22 de ani.

„Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului”, au concluzionat reprezentanții IPJ Prahova.