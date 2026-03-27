Imagine virală din Piața Vest: expresia „umblă câinii cu covrigi în coadă” a devenit realitate

O scenă inedită surprinsă în Piața Vest din Ploiești a stârnit amuzamentul unui cititor Observatorul Prahovean, care ne-a trimis o fotografie care poate fi considerată „imaginea zilei”.

Un comerciant de trufandale a găsit o metodă originală de a atrage atenția :). A folosit un bibelou în formă de câine drept suport pentru… covrigi. Rezultatul? O imagine care pare să dea viață, la propriu, uneia dintre cele mai cunoscute expresii din limba română.

„Umblă câinii cu covrigi în coadă” este, potrivit dexonline, formula care descrie o stare de belșug, iar în Piața Vest expresia pare să fi fost transformată, fie și pentru câteva clipe, în decor de tarabă.

Fotografia a fost trimisă redacției de un cititor care s-a amuzat pe seama situației și a considerat că momentul merită împărtășit.

