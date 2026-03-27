Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Ultimul weekend din luna martie aduce în județ o serie de evenimente culturale variate, de la spectacole de teatru și concerte live până la târguri artizanale și reprezentații pentru copii. Unul dintre cele mai așteptate momente este punerea în scenă, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, a spectacolului „Sunt un orb”, cu Horatiu Mălăele.

Teatrul „Toma Caragiu” – spectacol caritabil

Teatrul Toma Caragiu se alătură și în acest an Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști”, organizată de UNITER, cu spectacolul „Sub apă”, programat vineri, 27 martie, de la ora 18:30, în sala teatrului.

Vă puteți implica direct în această campanie, deoarece banii proveniți din vânzarea biletelor vor fi direcționați către Fondul de Solidaritate Teatrală, care sprijină financiar artiștii aflați în dificultate.

Spectacolul propune o incursiune tulburătoare în straturile intime ale memoriei și conștiinței umane, la granița dintre realitate și fantastic. „Sub apă” construiește o atmosferă enigmatică, în care tăcerile devin la fel de grăitoare precum cuvintele, iar universul interior al personajelor se dezvăluie treptat, cu o puternică încărcătură emoțională.

Concept fusion la Filarmonica Ploiești

Filarmonica Ploiesti vă invită vineri, 27 martie, de la ora 19:00, la un concept fusion inedit, în premieră pentru oraș.

Folclorul autentic românesc întâlnește vocea corului academic pe scena sălii „Ion Baciu”. Corul Filarmonicii, dirijat de Eduard Dinu, va fi acompaniat de Orchestra Populară „Flacăra Prahovei”, dirijată de Marian Dovinca.

Premiera „Scufița Roșie” – spectacol interactiv pentru copii

Sâmbătă, 28 martie, de la ora 11:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor are loc premiera spectacolului „Scufița Roșie – by Qfeel”.

Această adaptare modernă și educativă implică activ copiii, care vor rezolva ghicitori pentru a ajuta personajele să scape de lup. Logica, atenția și curajul devin esențiale într-o poveste care prinde viață chiar sub ochii lor. La final, cei mici se pot fotografia alături de personaje.

Târg artizanal BluJoy – Cadouri cu suflet

În weekend, sâmbătă și duminică (28–29 martie), BluJoy revine la Ploiești cu târgul artizanal „Cadouri cu suflet”, ediția de Paște.

Vizitatorii vor descoperi creații unicat realizate de artizani din întreaga țară, obiecte pline de emoție și poveste. Evenimentul este family-friendly, oferind activități creative pentru copii și momente de relaxare pentru adulți.

Concert rock cu Ovidiu Iancu Kempes

Sâmbătă, 28 martie, de la ora 19:30, Ovidiu Iancu Kempes urcă pe scena Teatrul Toma Caragiu.

Vocea emblematică a rockului românesc și fost solist al trupei Cargo promite un show energic, cu piese vechi și noi, încărcate de emoție și nostalgie.

„Sunt un orb” cu Horațiu Mălăele, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Duminică, 29 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, Horatiu Mălăele revine cu spectacolul „Sunt un orb”.

Farseur prin vocație, cu șarm și inteligență, artistul oferă o demonstrație de virtuozitate într-un show de improvizație plin de „lovituri de teatru”.

Considerat „probabil cel mai bun produs al teatrului românesc din ultimii 20 de ani” de Ion Caramitru, Mălăele creează de fiecare dată un spectacol unic. El îmbină umorul lui Emil Brumaru, subtilitatea lui Marin Sorescu și lirismul lui Nichita Stanescu într-o interpretare originală și profundă.

„Doi șoricei cocheți” – spectacol pentru copii la Teatrul Nației

Duminică, 29 martie, de la ora 11:00, la Teatrul Nației din Ploiești are loc spectacolul pentru copii „Doi șoricei cocheți”.

Povestea lui Martin și a Martinei vorbește despre încrederea în sine și depășirea aparențelor, fiind inspirată dintr-un basm hispanic. Din distribuție fac parte Ioana Ernea și Alexandra Dinu.