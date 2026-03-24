Lovitură de teatru. Ordonanța de guvern privind carburanții a fost blocată

Consiliul Economic și Social (CES) nu va acorda marți aviz pentru ordonanța de urgență privind declararea stării de urgență pe piața țițeiului și a produselor petroliere, act normativ prin care Guvernul intenționa să introducă măsuri de protejare a economiei și a populației în actualul context al scumpirii carburanților. Fără acest aviz, ordonanța nu poate fi adoptată.

Printre măsurile anunțate de guvern se numărau limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime folosite la obținerea acestora, pe întreg lanțul economic, dar și reducerea cantității de biocarburant din benzină, cu scopul declarat de a scădea prețul final la pompă.

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3, decizia CES vine pe fondul nemulțumirilor legate de eficiența măsurilor propuse. Observatorul Prahovean a publicat reacțiile mai multor specialiști aici:

Președintele CES, Sterică Fudulea, a declarat că ordonanța, în forma propusă de Guvern, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină și nu satisface nevoile populației. Acesta a precizat că, în lipsa avizului CES, ordonanța nu poate fi adoptată marți de Executiv.

Motorina a depășit 10 lei la Ploiești

Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței, la stațiile Lukoil, în această dimineață, un litru de motorină standard costă 10,21 lei/litru. La Rompetrol, prețul este între 9,98 și 10,01 lei/litru, iar la Mol între 9,93 și 9,95 lei/litru.

Cea mai ieftină motorină se găsește la Petrom – 9,84 lei/litru.

Benzina standard costă între 9,15 lei litrul (Petorm) și 9,26 lei (OMV).

Înainte de războiul din Orientul Mijlociu, benzina costa, în medie, 7,7 lei litru, iar motorina 8,2 lei litrul.