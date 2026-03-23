S-au schimbat regulile pentru șoferii care vor permisul înapoi mai repede

Codul rutier a fost modificat recent, iar una dintre schimbările importante vizează condițiile în care șoferii pot cere reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere.

Mai exact, începând de vineri, 20 martie, șoferii care dețin permis de conducere de mai bine de un an și vor să își recupereze mai repede dreptul de a conduce trebuie să îndeplinească o condiție suplimentară: să facă dovada achitării tuturor amenzilor de circulație datorate bugetului local, nu doar a celei care a dus la suspendarea permisului, așa cum prevedea legislația până acum.

Primele două condiții pentru reducerea perioadei de suspendare rămân neschimbate. Astfel, șoferul trebuie să aibă permis de conducere de peste un an și să promoveze testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

Noutatea introdusă de OUG 7/2026 este legată de a treia condiție, potrivit avocatnet.ro. Cei interesați să beneficieze de reducerea suspendării vor trebui să prezinte dovada achitării tuturor obligațiilor de plată provenite din amenzile contravenționale primite în calitate de conducători auto, datorate autorității locale din raza domiciliului.

Până acum, Codul rutier prevedea doar obligativitatea prezentării dovezii de plată a amenzii aplicate pentru contravenția care a dus la suspendarea permisului.

Șoferii care nu au domiciliul în România trebuie să prezinte doar dovada achitării amenzii care a stat la baza suspendării dreptului de a conduce.

Totodată, aceeași ordonanță stabilește că șoferii cu permise emise în străinătate nu își vor mai putea recupera permisul suspendat în România dacă nu achită amenda rutieră care a dus la aplicarea sancțiunii.