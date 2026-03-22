Incendiu duminică după-amiaza la o locuință din Valea Doftanei, sat Teșila

Un incendiu a izbucnit duminică după-amiaza la locuință din Valea Doftanei, sat Teșila. La sosirea pompierilor, focul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

Potrivit ISU Prahova, în această după-amiază, pompierii militari prahoveni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Valea Doftanei, sat Teșila.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Punctului de Lucru Valea Doftanei, cu o autospecială de stingere, Detașamentului Câmpina, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, precum și din cadrul Detașamentului Sinaia, cu o autospecială de stingere. Ulterior, având în vedere amploarea incendiului, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o autocisternă de la Detașamentul Câmpina.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, existând risc de propagare la construcțiile învecinate.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea acestuia. Incendiul a fost lichidat în urmă cu puțin timp, iar pompierii continuă să intervină pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia.

Nu au fost înregistrate victime.