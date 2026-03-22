Două clădiri prăbușite în Instanbul în urma unei explozii de gaz

Două clădiri s-au prăbușit în cartierul Fatih din Istanbul, în urma unei explozii cauzată cel mai probabil de gazul natural, potrivit Mediafax.

Mai multe echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD), ale pompierilor și ale serviciilor medicale au fost trimise la fața locului.

Potrivit guvernoratului din Istanbul, explozia a avut loc în această după-amiază într-o clădire și se suspectează că a fost cauzată de gaz natural.

În urma exploziei, două clădiri s-au prăbușit, iar cinci persoane au rămas blocate sub dărâmături.

Guvernoratul a adăugat că trei din persoanele blocate au fost evacuate și duse la spital, și se încearcă salvarea și celorlaltor două persoane.

Cartierul Fatih este considerat unul din cartierele cu rist ridicat din Istanbul în ceea ce privește siguranța clădirilor.

În 2025, o clădire abandonată cu trei etaje s-a prăbușit în zonă în urma unui cutremur, deși nu au fost raportate victime.