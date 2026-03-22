Tragedie în București. Un copil de 5 ani a murit după ce a căzut de la etajul 7

Un copil de 5 ani și-a pierdut viața în București, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa, sectorul 1.
Trupul copilului a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie.
Pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul, cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, alături de polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri.
Tragedia a avut loc în urmă cu puțin timp, autoritățile au fost alertate și s-au deplasat de urgență la fața locului.
Din păcate, aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și a fost declarat decedat.
Momentan nu sunt cunoscute circumstanțele exacte care au dus la incident.