Tragedie în București. Un copil de 5 ani a murit după ce a căzut de la etajul 7

Un copil de 5 ani și-a pierdut viața în București, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa, sectorul 1.

Trupul copilului a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie.

Pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul, cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, alături de polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri.

Tragedia a avut loc în urmă cu puțin timp, autoritățile au fost alertate și s-au deplasat de urgență la fața locului.

Din păcate, aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și a fost declarat decedat.

Momentan nu sunt cunoscute circumstanțele exacte care au dus la incident.