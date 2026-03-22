Controale de amploare în Bușteni: polițiștii au verificat ATV-uri, șoferi și firme din stațiune

Polițiștii prahoveni au desfășurat sâmbătă, controale de amploare în Bușteni, atât la ATV-uri, cât și la firme din stațiune. În urma acțiunii au fost aplicate peste 30 de amenzi.

Potrivit IPJ Prahova, la data de 21 martie 2026, polițiștii din cadrul stațiunii Bușteni, în cooperare cu structuri operative din Azuga, Sinaia, precum și cu reprezentanți ai altor instituții competente, au desfășurat o acțiune amplă pentru creșterea siguranței publice și a disciplinei în trafic.

Intervenția a avut ca obiectiv principal verificarea legalității activităților comerciale desfășurate cu ATV-uri, în special în contextul excursiilor organizate pe drumurile forestiere din zona Bușteni. Acțiunea a fost organizată în baza unui plan integrat, orientat către prevenție, responsabilizare și protejarea interesului comunității locale și al turiștilor.

Circulația cu ATV-urile reprezintă un aspect de interes major pentru autorități, în contextul dezvoltării activităților recreative din zona montană.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate și verificate aproximativ 100 de persoane, fiind controlate totodată aproximativ 70 de vehicule. Pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe interzise la volan, polițiștii au efectuat 30 de testări cu aparatul etilotest și o testare pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

De asemenea, au fost verificați aproximativ 10 agenți economici. În urma neregulilor identificate, polițiștii au aplicat aproximativ 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 4.200 de lei. Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere și retrase certificate de înmatriculare.

Recomandăm tuturor cetățenilor și operatorilor economici să respecte legislația în vigoare și să manifeste responsabilitate în desfășurarea activităților, pentru siguranța întregii comunități.