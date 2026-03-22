Se schimbă ora în România: când dăm ceasurile înainte

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

- Publicitate -

Schimbarea are loc, ca în fiecare an, în ultimul weekend din luna martie, conform regulilor aplicate în majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Odată cu trecerea la ora de vară, serile vor deveni mai lungi și mai luminoase, în timp ce diminețile vor fi, pentru o perioadă, mai întunecate.

Specialiștii atrag atenția că modificarea orei poate avea efecte temporare asupra organismului, precum oboseală, dificultăți de concentrare sau tulburări de somn, mai ales în primele zile după schimbare.

- Publicitate -

În 2026, revenirea la ora de iarnă va avea loc în toamnă, în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră