Două persoane reținute de procurorii DIICOT Ploiești pentru trafic de persoane și proxenetism

Procurorii DIICOT, au reținut pe 19 martie 2026, două persoane în vârstă de 28 de ani bănuite de săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism. Cei doi, un bărbat și o femeie, ar fi recrutat o victimă pe care au obligat-o să practice prostituția în municipiul Ploiești.

- Publicitate -

„Inculpații au adăpostit și transportat persoana vătămată în diverse locații, unde aceasta a fost determinată, prin constrângere, exercitarea de violențe și amenințări, să întrețină raporturi sexuale cu diverși clienți contra unor sume de bani.

De asemenea, cei doi inculpați au exercitat asupra persoanei vătămate un control permanent, interzicându-i să dețină un telefon personal, pentru ca aceasta să nu poată pleca sau să ia legătura cu persoane care i-ar putea oferi ajutor.

- Publicitate -

Identificarea clienților era realizată, în principal, de către inculpat, fie prin abordarea directa a acestora în diverse locații publice, fie prin intermediul unor posturi telefonice publicate pe un site, el fiind cel care stabilea tarifele pentru serviciile oferite clienților de către persoana vătămată.

Din actele de urmărire penală a reieșit că până la dat de 18.03.2026, victima a fost obligată să întrețină acte și raporturi sexuale cu 15-20 de clienți pe zi, context în care inculpații și-au însușit integral sumele obținute de persoana vătămată, respectiv un total de 100.000 lei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

- Publicitate -

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

- Publicitate -

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT într-un comunicat.