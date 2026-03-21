Accident în Ploiești. Autoutilitară proiectată în sediul fostului Tribunal Prahova în urma impactului

Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață, la intersecția străzilor Mihai Bravu și Nicolae Bălcescu din Ploiești. În incident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

- Publicitate -

După coliziune, autoturismul a fost proiectat într-un hidrant de pe trotuar, iar autoutilitara în sediul fostului Tribunal Prahova.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 21 martie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Mihai Bravu și Nicolae Bălcescu din municipiu.

- Publicitate -

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 37 de ani, care conducea un autoturism pe strada Nicolae Bălcescu, ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 39 de ani, care se deplasa din direcția străzii Mihai Bravu către centru.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un hidrant amplasat pe trotuar, iar autoutilitara a fost proiectată într-o clădire situată în apropierea intersecției.

Ca urmare a accidentului rutier, conducătorul autoutilitarei a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

- Publicitate -

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.