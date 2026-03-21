Noi scumpiri la carburanți. Benzina a depășit 9 lei/litru

Prețul carburanților a crescut din nou, pentru a 5-a zi consecutiv, benzina depășind pragul de 9 lei/litru, iar motorina se apropie de 10 lei/litru. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, scumpirile din ultima săptămână ajung la 80, respectiv 58bani/l.

După această majorare, motorina standard costă între 9,72 și 9,75 lei/l la Petrom, iar benzina a ajuns la 9,04 – 9,06 lei/l, în aceeași stație.

Deși în benzinăriile Lukoil se găseau aproape cei mai ieftini carburanți, în urma scumpirii agresive de joi seară a motorinei, carburanții sunt mai scumpi decât la Petrom.

De asemenea, gigantul rus a efectuat scumpiri în avans cu câteva ore față de liderul pieței, Petrom, care le operează de obicei la miezul nopții.

De la începutul războiului în Iran, motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei/l sau 17,95% în stațiile Petrom.