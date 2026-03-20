Când scăpăm de grămezile de crengi rupte și resturile vegetale din Ploiești?

La mai bine de o lună de la ultima ninsoare care a doborât mai mulți copaci în Ploiești și a rupt numeroase crengi, orașul continuă să fie „ornat” cu resturi vegetale.

Copacii doborâți de viscol și ramurile rupte au fost adunate parțial de angajații Serviciului de Gospodărire Urbană (SGU), dar stivele formate pe trotuare și spațiile publice rămân neridicate de săptămâni întregi.

Situația afectează mai multe zone ale orașului, iar un exemplu poate fi cartierul Păltiniș, unde stivele de crengi și frunze se află pe trotuare și blochează circulația pietonală. Locuitorii spun că, deși au semnalat problema către SGU, nu au primit răspuns concret.

„Nu este loc pe trotuar, trebuie să ocolim crengile. Stiva asta stă aici de peste trei săptămâni”, reclamă un locuitor din zonă.

Ploieștenii cer o intervenție rapidă și organizată: fie ridicarea completă a crengilor și resturilor vegetale, fie informarea publicului despre calendarul exact al acțiunilor SGU. „Nu e normal să așteptăm luni întregi pentru ca orașul să fie curățat după o ninsoare”, subliniază un alt rezident.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere SGU Ploiești cu privire la această situație