Copil în vârstă de 5 ani care încerca să treacă strada, lovit de mașină la Urlați

Un accident rutier a avut loc joi seară, la Urlați. Un copil în vârstă de 5 ani încerca să traverseze strada și a fost acroșat de un autoturism.

UPDATE: Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Urlați au fost sesizați, la data de 19 martie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada 1 Mai din oraș.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că, un bărbat de 43 de ani ar fi condus un autoturism pe strada 1 Mai, din orașul Urlați și ar fi acroșat un minor care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a sectorului de drum.

În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la o unitate medicală în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Potrivit primelor date, un conducător auto, în vârstă de 43 de ani, a lovit cu masina un minor in vârstă de 5 ani, care ar fi încercat să traverseze strada.

Accidentul s-a petrecut joi seara, în apropiere de Policlinica din Urlați. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Ambulanței și Poliției.

La sosirea echipajului medical, minorul era conștient si era rănit usor. Acesta a fost preluat și transportat la spital.