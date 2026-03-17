Cum se circulă corect în sensul giratoriu. Greșeala care provoacă accidente

Chiar și șoferii cu experiență ezită să răspundă la întrebarea cum se circulă corect în sensul giratoriu, mai ales că în mediul online apar frecvent tot felul de ”teorii”. Din 2023, odată cu modificarea Codului Rutier, legislația stabilește clar cine are prioritate la intrare și ce obligații au șoferii când vor să iasă din intersecție.

Cine are prioritate când intri în giratoriu

Regulamentul rutier definește intersecția cu sens giratoriu ca fiind o intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, în care traficul se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale.

Potrivit Poliției Rutiere, vehiculele care circulă deja în interiorul sensului giratoriu au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție. Această regulă este prevăzută atât în Codul rutier, cât și în regulamentul de aplicare, potrivit avocatnet.ro.

Asta înseamnă că șoferul care se apropie de giratoriu trebuie să reducă viteza, să se asigure și să intre doar atunci când poate face manevra în siguranță, fără să forțeze mașinile aflate deja în intersecție.

Ce se întâmplă în sensurile giratorii cu mai multe benzi

În cazul giratoriilor cu două sau mai multe benzi de circulație apar cele mai multe greșeli. Regulamentul stabilește că șoferii trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi. În plus, ei au obligația să semnalizeze din timp ieșirea și să se asigure că pot părăsi intersecția fără să perturbe circulația sau să pună în pericol ceilalți participanți la trafic.

Astfel, dacă un șofer se află deja în giratoriu nu îi dă dreptul să taie calea altui vehicul aflat pe banda de lângă el atunci când vrea să iasă din intersecție. Așadar, dacă pentru a părăsi sensul trebuie să traverseze o altă bandă, manevra trebuie făcută numai după asigurare și fără să încurce traficul.

Ce trebuie să faci înainte de intersecție

Dacă sensul giratoriu are indicatoare sau marcaje care arată direcțiile de mers, șoferii trebuie să se încadreze pe banda corespunzătoare cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și să respecte semnificația indicatoarelor și a marcajelor.

Asta înseamnă că, acolo unde există săgeți pe carosabil sau panouri de preselectare, ele nu sunt orientative, ci obligatorii. Banda se alege înainte de intrarea în sens, nu în ultimul moment.

Greșeala care provoacă cele mai multe tamponări

Cea mai frecventă confuzie este la ieșirea din giratoriu. Mulți șoferi cred că, dacă sunt deja în sens, au automat prioritate totală. În realitate, prioritatea clară este la intrarea în sens, iar la ieșire se aplică și regulile de circulație pe benzi.

De aceea, un șofer aflat pe banda interioară nu poate părăsi giratoriul „peste” banda exterioară dacă manevra pune în dificultate mașina care circulă deja pe acea bandă. Așadar cutuma potrivit căreia dacă ești în giratoriu ai prioritate orice manevră faci este greșită!

În concluzie, într-un sens giratoriu cu o singură bandă, acorzi prioritate celor aflați deja în interior, intri când ai loc și semnalizezi dreapta din timp înainte de ieșire. Într-un sens giratoriu cu două sau mai multe benzi, trebuie să te încadrezi corect înainte de intersecție, să respecți marcajele și să nu schimbi benzile sau direcția de mers brusc, la ieșire, ci trebuie să te asiguri înainte de manevre!