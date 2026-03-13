Când este amendat șoferul dacă un pasager nu poartă centură de siguranță?

Șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță riscă sancțiuni diferite, iar în cazul minorilor responsabilitatea revine conducătorului auto, potrivit explicațiilor oferite de Poliția Rutieră.

- Publicitate -

În cazul în care polițiștii surprind în trafic o mașină în care un pasager adult nu are centură de siguranță atunci este sancționat doar pasagerul respectiv, cu 2–3 puncte amendă, adică va plăti o amendă cuprinsă între 405 și 608 lei.

Șoferul surprins fără centură este sancționat cu aceeași amendă, dar primește și două puncte de penalizare.

- Publicitate -

Șoferul poate fi sancționat pentru pasageri în cazul minorilor, care trebuie transportați în siguranță, în scaune omologate, adaptate vârstei, înălțimii și greutății, notează Digi24.

În acest caz, șoferul riscă 4–5 puncte amendă (între 810 și 1.013 lei) și 3 puncte de penalizare.