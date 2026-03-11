Scandalul repatrierii Irinei Ponta: Oana Țoiu: „A existat o comunicare paralelă”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, este audiată miercuri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, după acuzațiile formulate de fostul premier Victor Ponta privind modul în care a fost gestionată repatrierea fiicei sale din Emiratele Arabe Unite.

- Publicitate -

Audierea are loc în contextul controversei apărute după ce Ponta a susținut că ministra de Externe ar fi intervenit pentru ca fiica sa, Irina, minoră și aflată la studii în Abu Dhabi, să nu fie inclusă într-unul dintre zborurile organizate de statul român pentru repatrierea cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu.

Declarațiile ministrului

La sosirea în Parlament, Oana Țoiu a afirmat că situația ar fi apărut în urma unor discuții informale purtate la nivel consular, în afara canalelor oficiale.

- Publicitate -

„A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale. A existat personal consular care a purtat o conversație separată, ceea ce a dus la venirea unui minor la consulat în afara programărilor raportate către centrală”, a declarat ministra.

Ea a precizat că în documentele oficiale transmise către centrala Ministerului de Externe nu apărea nicio solicitare privind un minor neînsoțit, categorie în care s-ar fi încadrat fiica fostului premier.

Vezi întreaga declarație AICI

- Publicitate -

Acuzațiile lui Victor Ponta

Victor Ponta a susținut anterior că fiica sa ar fi fost inițial inclusă pe lista pentru repatriere, însă ulterior ar fi fost exclusă după o intervenție a ministrei.

Potrivit acestuia, Oana Țoiu l-ar fi contactat direct pe consulul României din Dubai și i-ar fi cerut să nu o lase pe adolescentă să urce în avionul organizat pentru repatriere, considerând că prezența acesteia ar reprezenta „o vulnerabilitate”.

Familia fostului premier a afirmat că adolescenta ar fi fost chiar coborâtă din autocarul care urma să transporte copiii către aeroport.

- Publicitate -

Reacția Ministerului de Externe

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe resping acuzațiile și susțin că numele adolescentei nu apărea în sistemul consular utilizat pentru gestionarea situațiilor de criză.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, persoana la care se face referire „nu apare în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru situații de criză”, motiv pentru care nu putea fi inclusă pe lista de repatriere.

Fiica lui Ponta a ajuns ulterior în România

Între timp, fiica fostului premier a revenit în România cu o cursă de linie care a aterizat pe aeroportul Otopeni, informația fiind confirmată de mama acesteia, Daciana Sârbu.

- Publicitate -

Scandalul a ajuns și în zona juridică: au fost depuse plângeri la DNA privind modul în care a fost gestionată situația repatrierii adolescentei.