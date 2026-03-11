Elev din Ploiești, în „Best Five” la Campionatul Național U17

Elevul clasei a X-a N1 de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, Tudor Mihalea, a fost premiat cu distincția „Best Five” în cadrul Campionatului Național de baschet masculin U17, desfășurat în perioada 6–8 martie, la Brăila.

Tudor Mihalea a evoluat pentru echipa ploieșteană ABC Hoopers Ploiești, într-un turneu care a reunit formații din întreaga țară.

Competiția a fost una intensă, în care cele mai bune echipe U17 au oferit meciuri spectaculoase . Titlul de campioană națională a fost cucerit de ACS U-BT Cluj-Napoca.