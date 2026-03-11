- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu de proporții în Strejnicu. Ard două locuințe și anexe

Corina Matei
Autor: Corina Matei
incendiu strejnicu

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri, 11 martie 2026, în Strejnicu. Potrivit primelor informații, au luat foc două locuințe și mai multe anexe.

- Publicitate -

Pompierii militari prahoveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului din comuna Târgșoru Vechi, satul Strejnicu.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești. Acestea au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Ulterior, pentru eficientizarea intervenției, dispozitivul a fost suplimentat cu autocisternă din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

- Publicitate -

„La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul a două locuințe si mai multe anexe gospodărești. Pompierii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor și pentru protejarea construcțiilor învecinate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

În urma intervenției, incendiul a fost localizat. Suprafația de manifestare a acestuia fiind estimată la aproximativ 200 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor transmise de sursa citată, nu au fost înregistrate victime.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Cronologia unui eșec de 10 milioane de euro. Cum a ratat Ploieștiul stația nouă de epurare

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -