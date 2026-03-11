Incendiu de proporții în Strejnicu. Ard două locuințe și anexe

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri, 11 martie 2026, în Strejnicu. Potrivit primelor informații, au luat foc două locuințe și mai multe anexe.
Pompierii militari prahoveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului din comuna Târgșoru Vechi, satul Strejnicu.
La locul evenimentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești. Acestea au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Ulterior, pentru eficientizarea intervenției, dispozitivul a fost suplimentat cu autocisternă din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.
„La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul a două locuințe si mai multe anexe gospodărești. Pompierii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor și pentru protejarea construcțiilor învecinate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.
În urma intervenției, incendiul a fost localizat. Suprafația de manifestare a acestuia fiind estimată la aproximativ 200 de metri pătrați.
Potrivit informațiilor transmise de sursa citată, nu au fost înregistrate victime.