Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Primăvara e plină de viață în Prahova printr-o serie de evenimente, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În cel de-al doilea weekend din martie, vremea va fi plăcută, numai bună de ieșit din case.

- Publicitate -

Experiență muzicală de excepție la Teatrul „Toma Caragiu”

Vineri, de la 18.30, Teatrul „Toma Caragiu” vă invită la o experiență muzicală de excepție, alături de unul dintre artiștii emblematici ai scenei blues din România: A.G. Weinberger, supranumit „Mr. Blues al României”.

Chitarist, interpret, compozitor și producător, cu o carieră ce depășește patru decenii, A.G. Weinberger este unul dintre cei mai apreciați interpreți de blues și jazz din Europa de Est și deschizător de drumuri pentru aceste genuri muzicale în România.„Un Gringo pentru secolul XXI” este un flux continuu de sunet, imagine, culoare şi emoţie.

- Publicitate -

Concert folcloric de Ziua Femeii, la Filarmonica Ploiești

Orchestra Populară „Flacăra Prahovei” vă așteaptă la un concert folcloric dedicat Zilei Femeii vineri, 6 martie, de la ora 18:00, la Filarmonica Ploiești. 6 Martie 2026 ora 19:00

Tot vineri, 6 martie, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiesti, are loc spectacolul „Globariciu”. „Un spectacol este o ocazie rară. Lăsați sufletul să se bucure! Nu pierdeți ocazia! Veniți la râs!” este mesajul comediantului Doru Octavian Dumitru.

„Echilibrul dintre Forță și Blândețe. Cum creștem băieți echilibrați emoțional”, sâmbătă, 7 martie, de la ora 10.00, la Teatrul Nației din Ploiești

Evenimentul este dedicat părinților, profesorilor și tuturor adulților care cresc băieți în lumea de azi. Un dialog interdisciplinar despre provocările actuale: agresivitate, influențe online, modele masculine sănătoase și responsabilitatea comunității educaționale.

- Publicitate -

Invitat special este reputatul psiholog Mihai Copăceanu, o voce importantă în psihologia clinică și intervenția în comportamente adictive, cu o perspectivă actuală asupra factorilor de risc și reziliență în rândul tinerilor.

Alpha Running Club, sâmbătă, 7 martie, de la ora 10.00, în Parcul Municipal Vest (zona amfiteatru)

„Te aștept acolo! Nu este doar despre alergare.Este despre energie.Despre oameni care aleg să facă parte din ceva mai mare.Dacă te gândești… E momentul să nu mai amâni”, este mesajul organizatorilor, care promit o după amiază de excepție.

Atelier de primără pentru copii, sâmbătă, 7 martie

Pe 7 martie, între 14:00 – 17:00, sunteți așteptați la Atelierul Creativ de Primăvară, organizat în zona Food Court din Prahova Value Centre. Cei mici vor avea ocazia să creeze aranjamente decorative din flori și elemente botanice, într-un atelier plin de culoare, imaginație și bucurie .

- Publicitate -

Participarea este gratuită, în limita a 100 de locuri disponibile – 10 serii a câte 10 copii, în ordinea sosirii. Va fi un moment dedicat creativității, primăverii și amintirilor frumoase petrecute împreună.

„Le Sacre du Printemps” la Filarmonica Ploiești

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești vă invită sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 19:00, la un recital cameral ce poartă titlul „Le Sacre du Printemps”, în care Maria Miron Sîrbu (mezzosoprană) și Alexandru Burcă (pian) vă vor prezenta canzonete celebre în spiritul renașterii și al primăverii.

Duminică, 8 martie 2026, la Casa de Cultură a Sincicatelor are loc spectacolul „Doamnele de la radio”

Un spectacol despre femei, vulnerabilitate, curaj și puterea de a vorbi deschis despre ceea ce, uneori, alegem să ascundem. Trei femei. Trei vieți. Trei povești care converg într-o realitate comună: un diagnostic care schimbă totul.

- Publicitate -

Despre viața cu cancerul la sân – cu luciditate, sensibilitate și umor. Cea mai curajoasă premieră a Teatrului Avangardia, Doamnele de la Radio, vorbește despre fragilitate și curaj, despre rușini și libertăți, despre feminitate și identitate.

Despre relații cu familia, prietenii sau colegii. Despre cum găsești forța de a merge mai departe chiar și atunci când totul în jur pare să se prăbușească. Cu emoții care te răscolesc și cu un umor surprinzător, spectacolul te trece de la lacrimi la râs, de la tăcere la revelație.

Peter Pan revine pe scena Teatrului de Animație, de Ziua Mamei

Duminică, 8 martie, între oreleorele 11.00 și 12.30, eroul fără vârstă al poveștilor pentru copii îi va purta pe cei mici într-o nouă aventură. Ultimele bilete sunt disponibile la Agenția Teatrală.

- Publicitate -

Duminică, 8 martie 2026, de la ora 12.00, la Teatrul Naţiei, atelier de mărţişor pentru copii

Seara, de la 19.30, tot la Teatrul Nației va fi organizat un concert folk cu Ducu Bertzi & Friends, Irina Furdui- vioară şi Constantin Neculae- chitară, voce.

Romeo Zaharia, în concert la Breaza, de 8 martie

Duminică, de la ora 17.00, în sala Victor Socaciu din Primăria Breaza va concerta, „special pentru domnițe” Romeo Zaharia. Intrarea este liberă!