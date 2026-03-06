„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

- Publicitate -

Cununii Ploiești 07.03 – 13.03

07.03.2026

Rînceanu Ionuț – Sebastian – Pintea Cătălina – Alexandra

Georgescu Laurențiu – Constantin – Dumitrașcu Ruxandra – Maria

Vlădășcău Florin – Alexandru – Udrea Amalia – Mihaela

08.03.2026

Ionescu Georgian- Mihai – Dumitru Georgiana – Alina

13.03. 2026

Bujor Emanuel Gabriel – Joenel Georgeta – Bianca

Cununii Câmpina 07.03.2026 – 13.03.2026

07.03.2026

Dragotă Daniel – Cristian – Boidak Mikhaela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!