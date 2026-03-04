Turcia anunță că a interceptat o rachetă balistică lansată din Iran

Ministerul turc al Apărării a transmis miercuri, 4 martie 2026, că o rachetă balistică lansată din Iran, care a traversat spațiul aerian irakian și sirian și se îndrepta către spațiul aerian al Turciei, a fost interceptată și neutralizată de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă NATO dislocate în estul Mediteranei.

Autoritățile turce au precizat că nu există victime sau răniți, iar în districtul Dörtyol, provincia Hatay (sudul Turciei), au fost identificate resturi rezultate în urma interceptării, atribuite rachetei interceptoare folosite pentru neutralizarea amenințării.

În comunicatul citat de biziday.ro, Ministerul turc al Apărării a subliniat că Turcia își menține capacitatea de a-și proteja teritoriul și că „își rezervă dreptul de a răspunde” oricărei acțiuni ostile, avertizând totodată părțile implicate să evite pași care ar putea extinde conflictul în regiune și anunțând continuarea consultărilor cu NATO și aliații.