Bătaie de joc: Ploieștenii din cartierul Râfov au cerut asfalt și curățenie, Primăria îi anunță că vor primi „material frezat”

Cartierele mărginașe ale Ploieștiului nu sunt nici în acest an pe lista de priorități a Primăriei Ploiești. Asta reiese dintr-un răspuns primit pe adresa redacție, ca urmare a articolului „Vara ne sufocăm de gunoaie, iarna înotăm prin noroaie” în care că prezentam situația dificilă cu care se confruntă ploieștenii din cartierul Râfov.

Deși plătesc taxe și impozite la nivel de municipiu, locuitorii acestui cartier își duc traiul printre munți de gunoaie care vara se transformă în focare de infecție, iar toamna și iarna înoată prin noroaie după fiecare ploaie sau ninsoare.

Primăria Ploiești precizează că nu există fonduri alocate pentru executarea lucrărilor de asfaltare și că pe străzi va fi împrăștiat „material frezat care va fi distribuit și compactat corespunzător”

Răspunsul complet Primăriei Ploiești la articolul Vara ne sufocăm de gunoaie, iarna înotăm prin noroaie

„Urmare a apariției, în publicația dumneavoastră, a articolului Vara ne sufocăm de gunoaie, iarna înotăm prin noroaie, prin intermediul căruia locuitorii din zona de sud a orașului, respectiv, strada Gândului, din cartierul Râfov, situat în apropierea Universității Petrol-Gaze, din Ploiești, trag un semnal de alarmă privind condițiile improprii de trai cauzate de multiplele probleme cu care se confruntă, vă comunicăm următoarele:

Asfaltarea străzii Gândului va putea fi realizată numai după executarea canalizării pluviale, care să asigure colectarea apelor pluviale, în scopul protejării curților existente în zonă, acestea fiind situate, în mare parte, sub nivelul străzii.

Pentru că în prezent nu există fonduri alocate pentru executarea lucrărilor menționate, strada Gândului va fi inclusă pe lista propunerilor pentru etapele viitoare.

Ca soluție temporară, pentru îmbunătățirea accesului pe această stradă se va aduce material frezat, care va fi distribuit și compactat corespunzător.

În ceea ce privește deșeurile abandonate în alte locuri decât cele special amenajate, transformând, adesea, această zonă într-un adevărat focar de infecție, vă informăm că este cuprinsă în programul de salubrizare, fiind igienizată în mod frecvent de către operatorul de salubritate.

În ultima perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, activitatea operatorului a fost concentrată pe acțiunile de deszăpezire și combatere a poleiului, ceea ce a determinat suspendarea temporară a activității de curățenie căi publice.

În prezent, activitatea de curățenie căi publice a fost reluată, urmând a se interveni în cel mai scurt timp pentru salubrizarea zonei menționate”.