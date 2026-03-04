Dosar de pornografie infantilă la Ploiești: Trei tineri, dintre care un minor, arestați

În perioada octombrie 2024 – august 2025, un minor de 17 ani a realizat cu ajutorul telefonului mobil propriu, o serie de videoclipuri cu fete minore în ipostaze sexuale explicite.

„Din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada octombrie 2024 – august 2025, persoana de 17 ani ar fi produs cu telefonul său mobil videoclipuri, care ar fi înfățișat mai multe persoane vătămate minore în ipostaze sau manifestări sexuale explicite.

Aceasta ar fi stocat imaginile și le-ar fi distribuit, atât către celelalte persoane cercetate, cât și prin intermediul unor rețele de socializare”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Ulterior, acesta a stocat imaginile și le-a distribuit către alte persoane cercetate, prin intermediul rețelelor de socializare. În cauză mai sunt cercetați încă doi tineri, de 18 și, respectiv, 20 de ani, pentru aceeași faptă, de pornografie infantilă.

„De asemenea, cercetările au reliefat că, pe parcursul anului 2025, persoanele cercetate, de 18 și 20 de ani, ar fi produs, stocat și distribuit, prin intermediul unor sisteme de mesagerie online și platforme de socializare, filmări în care persoanele vătămate minore s-ar fi aflat în ipostaze sexuale explicite”, au mai precizat reprezentanții IPJ.

Minorul este cercetat și pentru conducere fără permis

Pe lângă această acuzație, minorul de 17 ani este cercetat și pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în formă continuată.

„Totodată, din actele de urmărire penală și din perchezițiile informatice realizate asupra dispozitivelor de stocare a datelor aparținând persoanelor cercetate a reieșit că, în perioada 2023 – 2025, la diferite intervale de timp, persoana minoră ar fi condus pe drumurile publice din comuna Sângeru, județul Prahova, mai multe tipuri de autovehicule, deși nu deținea permis de conducere”, a mai precizat sursa citată.

Tinerii, arestați preventiv

Vineri, 27 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Ploiești au reținut persoanele cercetate. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai transmis reprezentanții IPJ.