Cutremurul din 4 martie 1977: Cum arăta Ploieștiul după seism și ce pagube a avut

În seara de 4 martie 1977, la ora 21:21, România a fost zguduită de unul dintre cele mai distructive seisme din istoria modernă. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 94 km. Magnitudinea menționată în presa vremii a fost de ca 7,2 pe scara Richter.

Durata a rămas în memoria colectivă ca o eternitate: aproximativ 55–56 de secunde, suficiente pentru a produce prăbușiri, incendii, panică și un bilanț uman uriaș.

Peste 1500 de morți

Potrivit autorităților de la acea vreme, cutremurul din 1977 a provocat 1.578 de decese la nivel național (dintre care 1.424 în București) și 11.321 de răniți (7.598 în București).

La nivelul Capitalei au fost menționate 32 de clădiri de înălțime care s-au prăbușit, iar la nivel național aproximativ 32.900 de locuințe au fost grav avariate, fiind afectați peste 200.000 de oameni.

Ce efecte a avut cutremurul în Ploiești

Deși la București au fost raportate cele mai multe victime, șocul s-a simțit puternic și în Prahova, iar Ploieștiul a avut pagube importante. Cele mai afectate au fost clădirile vechi, dar și unele blocuri construite în anii 50 și 60.

Potrivit informațiilor publicate de administratorii paginii Republica Ploiești, în urma seismului clopotnița Catedralei „Sf. Ioan” și-ar fi pierdut turla nordică, o parte din fațada vestică a Palatului Culturii s-ar fi prăbușit, iar pe turnul Halelor ar fi apărut crăpături.

De asmenea, multe imobile din centrul vechi ar fi înregistrat pagube,printre acestea numărându-se fostul Palat al Primăriei și Pasajul Cooperativa.

Din păcate, urmările cutremurului au fost folosite de autoritățile comuniste pentru demolări ample, inclusiv în zona centrală istorică. Au fost puse la pământ clădiri simbolice, precum Primăria Nouă, Banca Centrală și Grand Hotel, în contextul sistematizării de după 1977.

De aemenea, în Ploiești au fost distruse în jur de 200 de locuințe și aproximativ 2.000 au fost avariate.

Un singur bloc din Ploiești cu ”bulină” a fost consolidat

În anii 2000, peste 180 de clădiri și blocuri din Ploiești au fost expertizate tehnic, iar de atunci și până în prezent fost consolidat un singur bloc. Este vorba de blocul A7, situat pe strada Cibinului nr. 2, reabilitat în anul 2020.

Zeci de clădiri din municipiu figurează în continuare ăn clasa I de risc seismic, ceea ce înseamnă că la un cutremur mai puternic de 7 grade Richter structura de rezistență a imobilelor ar ceda.

Pe lista imobilelor cu risc seismic I figurează zeci de clădiri din Ploiești situate pe străzile Cameliei, Brebenei, Crizantemei, Șoseaua Nordului, Mihai Eminescu, Târnavei, Bobâlna, Buna Vestire și C. D. Gherea.

Pe listă mai sunt blocuri cu risc seismic I aflate pe străzile Gheorghe Doja, Transilvaniei, Gheorghe Grigore Cantacuzino, dar și în alte zone ale orașului. În aceeași situație se află și imobile situate în Centrul Civic al Ploieștiului.

Spitalele Pediatrie și Schuller, cu risc seismic

Nu doar blocurile și anumite clădiri publice sunt pe lista clădirilor cu risc seismic. Spitalul de Pediatrie și Spitalul Municipal (Schuller) figurează pe aceeași listă neagră. Ambele unități medicale necesită consolidarea.

În 2024, Primăria Ploiești anunța că Spitalul Municipal Ploiești va beneficia de finanțare pentru consolidare prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor ”Mihail Cantacuzino”, însă până acum nu au început lucrările.

Imagini din Ploiești după cutremurul din 1977 (sursa: arhiva Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) via Dragoș Toma Dănilă)