Gest de 1 Martie la UPG Ploiești: rectorul Alin Diniță a dăruit flori

Autor: Marius Nica
rector upg alin dinita flori de 1 martie

Un gest apreciat a avut loc în comunitatea academică a Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Luni, 2 martie 2026, doamnele și domnișoarele din universitate au fost întâmpinate cu flori, oferite de rectorul UPG, conf. univ. dr. ing. Alin Diniță.

Prin acest gest simbolic, conducerea universității a transmis un mesaj de recunoștință pentru profesionalismul, dedicarea și contribuția pe care cadrele didactice, cercetătoarele, angajatele și studentele o aduc zi de zi în viața universitară.

„Un simbol al recunoștinței pentru profesionalism, dedicare și contribuția valoroasă pe care o aduc, zi de zi, în viața universității noastre”, se arată în mesajul publicat de UPG, alături de mulțumiri pentru „inspirație, echilibru și energie”.

