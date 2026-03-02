Un nou caz de șicanare în trafic în Prahova. Șoferul agresiv, la volanul unui BMW, era beat

Un nou caz de comportament agresiv în trafic a fost adus în atenția polițiștilor prahoveni, printr-un apel la 112. După ce vineri v-am prezentat cum un accident a fost evitat în ultima clipă pe Bulevardul Republicii din Ploiești, iar un alt șofer a fost blocat în trafic pe strada Democrației, seara trecută polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 în localitatea Tăriceni.

Șoferul agresiv, aflat la volanul unui BMW, era sub influența alcoolului și a șicanat în trafic un alt participant care a cerut sprijinul autorităților.

Potrivit IPJ Prahova, la data de 1 martie 2026, în jurul orei 22.45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că un conducător auto ar fi fost șicanat în trafic, pe DJ 101A, pe direcția Poienarii Burchii către Tăriceni, de către un autoturism.

În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat pe raza comunei Șirna, sat Tăriceni, unde au identificat în trafic autoturismul indicat. După efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducătorul auto a fost legitimat, fiind vorba despre un bărbat de 34 de ani, din județul Ilfov.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultatul obținut, conducătorul auto a fost condus la spital, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea concentrației de alcool în sânge.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.