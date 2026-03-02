Bărbat reținut în Bălțești pentru încălcarea ordinului de protecție

Polițiștii Secției Rurale Bălțești au reținut pentru 24 de ore un bărbat din localitate pentru încălcarea ordinului de protecție. Acesta și-a amenințat fosta concubină.

La data de 1 martie 2026, la ora 05.45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești au intervenit cu operativitate în urma unei sesizări primite prin S.N.U.A.U. 112 din partea unei femei din comuna Bălțești, beneficiară a unui ordin de protecție cu monitorizare electronică.

Sesizarea viza imposibilitatea recuperării dispozitivului de monitorizare electronică, pe care și-l uitase la fiica ei și existența unor amenințări din partea fostului concubin, persoană împotriva căreia era emis ordinul de protecție.

Echipajul de poliție s-a deplasat de îndată la fața locului, unde a procedat la evaluarea rapidă a situației, la verificarea respectării măsurilor impuse prin ordinul de protecție. În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat indicii privind posibila încălcare a măsurilor dispuse și existența unor amenințări.

În baza probelor administrate, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, faptă prevăzută de art. 47 alin. (1) din Legea 217/2003, precum și cu privire la infracțiunea de amenințare, prevăzută de art. 206 alin. (1) din Codul Penal.

Ca urmare a activităților investigative desfășurate într-un interval scurt de timp și a probatoriului administrat, față de bărbatul de 42 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.