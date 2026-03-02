Cum a reușit un bărbat din Băicoi să alimenteze mașina fără să plătească, timp de jumătate de an

Polițiștii prahoveni au organizat în această dimineață o razie de amploare pe raza localităților Păulești și Blejoi. În cadrul acestei acțiuni au fost puse în aplicare și trei mandate de percheziție domiciliară în Băicoi, într-un dosar de furt calificat și conducerea unui vehicul neînmatriculat în formă continuată.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul din Băicoi ar fi intrat, în perioada august-decembrie 2025, în mai multe gospodării din oraș de unde a furat plăcuțele de înmatriculare ale unor mașini nefuncționale.

Ulterior, ar fi montat plăcuțele pe mașina personală și ar fi mers la mai multe benzinării din apropierea DN1 (MOL, Rompetrol, ETU), unde ar fi făcut plinul mașinii și a plecat fără să plătească.

Comunicatul IPJ Prahova

„În această dimineață, 2 martie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – Secția de Poliție Rurală Blejoi desfășoară o acțiune amplă, de tip razie, pe raza localităților Păulești și Blejoi, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră și prevenirii și combaterii faptelor antisociale în mediul stradal.

În acest context, sunt puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Ploiești, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul neînmatriculat, în formă continuată.

Activitățile au avut loc în orașul Băicoi și îl vizează pe un bărbat bănuit că, în perioada august–decembrie 2025, ar fi comis șase acte materiale de furt și s-ar fi deplasat cu autoturisme având numere de înmatriculare necorespunzătoare, pe raza comunelor Blejoi și Păulești și ar fi alimentat cu combustibil fără să achite.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 3.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate bunuri relevante pentru cauză, iar persoana vizată a fost condusă la sediul unității de poliție pentru audieri”, au transmis luni dimineață reprezentanții Poliției Prahova.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.

Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și administrarea probatoriului.