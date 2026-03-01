Incendiu în Brazi. Acoperișul unei locuințe a luat foc

Duminică, 1 martie 2026, în jurul orei 17:15 a fost anunțat un incendiu la o locuință din satul Negoești, comuna Brazi. La momentul ajungerii echipajelor de pompieri, ardea acoperișul acesteia.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere de la Detașamentul 2 Ploiești și o ambulanță SMURD de la Detașamentul 1 Ploiești.

„La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp, iar intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor la întreaga construcție”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Potrivit primelor informații, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

După lichidarea incendiului cauza probabilă a producerii acestuia a fost stabilită ca fiind un coș de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.