Bărbat resuscitat de jandarmi pe stradă, în Ploieşti

În această seară, în jurul orei 20:00, o patrulă de jandarmi a intervenit pentru salvarea vieții unui bărbat căzut pe o stradă din Ploiești. Jandarmii i-au efectuat manevre de resuscitare unui bărbat până la sosirea echipajului de ambulanță.

„În data de 27 februarie, în jurul orei 20.00, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a observat, pe o stradă din municipiul Ploiești, o persoană căzută pe partea carosabilă.

Colegii noștri au poziționat autospeciala astfel încât să evite un eventual accident și au încercat să afle ce s-a întâmplat.

În timp ce discutau cu persoana în cauză, aceasta și-a pierdut cunoștința.

Unul dintre jandarmi i-a aplicat manevre de resuscitare iar celălalt a solicitat sprijin la SNUAU 112.

Până la sosirea ambulanței și acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, bărbatul și-a revenit, iar jandarmii au reușit să îl liniștească”, au transmis reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.