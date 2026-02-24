Controale ale polițiștilor pe DN1. Sunt vizați șoferii vitezomani

Marți, 24 februarie 2026, au loc controale ale polițiștilor prahoveni pe DN1, pe raza întregului județ, pentru a preveni accidentele de circulație. Polițiștii au în vedere, în mod special, respectarea vitezei legale, care este principala cauză generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave.

- Publicitate -

În același timp însă, polițiștii verifică și respectarea celorlalte norme care pun în pericol siguranța în trafic.

425 de accidente, pe DN1, în 2025

Acțiunea polițiștilor este determinată de statistica gravă, care arată că, în 2025, pe Drumul Național 1 (DN1) s-au produs 425 de accidente de circulație, soldate cu 651 de victime.

- Publicitate -

La nivelul județului Prahova, au fost înregistrate 19 accidente rutiere grave, în urma cărora 11 persoane și-au pierdut viața, iar 9 persoane au fost rănite grav.

„În acest context, polițiștii rutieri acționează pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale incidente, utilizând aparatură omologată și verificată metrologic pentru supravegherea și monitorizarea traficului rutier.

Acțiunile au un caracter preponderent preventiv, scopul acestora fiind conștientizarea participanților la trafic cu privire la riscurile și consecințele nerespectării legislației rutiere, precum și determinarea adoptării unei conduite responsabile în trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.